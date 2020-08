Kim Kardashian lässt Kanye West auf Ranch zurück

Bei Kim Kardashian und Kanye West läuft es gerade alles andere als einfach. Nachdem Kanye in einer Wahlkampfrede intime Details ausplauderte, hatten die beiden einiges zu besprechen. Dafür zogen sich Kim, Kanye und die vier gemeinsamen Kinder auf ihre Ranch in Wyoming zurück. Kim und ihre Kinder sind allerdings wieder abgereist, Kanye blieb auf dem Landsitz zurück.

Ein Insider verriet gegenüber „People“, das Kim mit drei ihrer Kids bereits am Sonntagabend wieder nach Hause geflogen ist. Die älteste Tochter North blieb noch etwas länger bei ihrem Vater. Mittlerweile sei sie aber auch wieder in Los Angeles. Kanye blieb noch und das hat einen Grund, wie die Quelle erzählte: „[Wyoming] ist der Ort, an dem er leben will.“

Auch wenn das nicht unbedingt nach einem intakten Familienleben klingt, halte Kim nach wie vor an der Rettung der Ehe fest.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos