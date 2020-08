Kylie Minogue hat während des Lockdowns hauptsächlich geputzt

Kylie Minogue beschäftigte sich im Lockdown vor allem mit Putzen und Gartenarbeit.

Gegenüber „PA“ hat die 52-jährige Sängerin jetzt verraten, dass sie während des Coronavirus-Lockdowns eine lange Liste von Dingen zu erledigen hatte, aber eigentlich die meiste Zeit mit Putzen und Gartenarbeit verbrachte. Die Musikerin gestand: „Ich habe nichts von dem erreicht, was auf der Liste stand. Ich denke, der größte Teil davon entfiel auf das Putzen und die Gartenarbeit. Oh, und die Einrichtung meines Heimstudios kostete einige Mühe. Im Moment scheinen unsere Tanzflächen und Diskotheken hauptsächlich in der Küche zu sein – aber hey, manchmal sind sie die besten!“

Kylie Minogue veröffentlichte vor Kurzem die Single „Say Something“ – und damit einen Vorgeschmack auf ihr im Herbst erscheinendes 15. Studioalbum. Dessen bezeichnender Titel: „Disco“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos