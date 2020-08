Lady Gaga, Al Pacino und viele mehr in neuem Gucci-Film

Lady Gaga hat mit „American Horror Story“ und „A Star Is Born“ schon gezeigt, dass sie sich vor der Kamera wohlfühlt und großes Talent beim Schauspiel beweist. Jetzt hat sie sich die Hauptrolle im kommenden Biopic über den ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci gesichert. Sie wird in die Rolle der Patrizia Reggiani schlüpfen, die für den Mord an ihrem Ehemann verurteilt wurde.

Doch Lady Gaga ist nicht der einzige Superstar, der an diesem Film mitwirken wird, wie „Deadline“ berichtet. Adam Driver, der bereits für die „Star Wars“-Filme vor der Kamera stand, wird dabei sein, Jared Leto ist im Gespräch. Auch Oscar-Preisträger Al Pacino ist für eine Rolle vorgesehen und auch Schauspiellegende Robert De Niro soll an den Verhandlungen teilnehmen.

Weitere Infos zu dem Film, wann die Dreharbeiten beginnen oder Ähnliches sind noch nicht bekannt.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos