Lady Gaga: „Diese Platte war eine mentale Befreiung“

Ende Mai hat Lady Gaga ihr neustes Album „Chromatica“ veröffentlicht. In der ersten Folge ihrer neuen Radio-Show „GAGA RADIO“ hat die 34-Jährige mit dem Produzenten BloodPop über die Arbeit an dem Album gesprochen. Und die war für die Sängerin ganz schön emotional.

Sie sagte: „Diese Platte war wie eine mentale, emotionale Befreiung, bei der ich das Gefühl hatte ‚Auf Wiedersehen‘ zu sagen. So wie: ‚Ich liebe dich und tschüss. Und alles, was ich in dich hineingesteckt habe, alle Gedanken, all die Musik, all den Sound, alles, was ich von mir in dir gelassen habe, möchte ich für dich in die Welt hinausbringen. Und ich möchte, dass du nie wieder in mich hineinkommst.“ BloodPop stimmte ihr zu und sagte: „Ja, es war definitiv auf eine bestimmten Ebene wie ein Exorzismus.“

Lady Gaga’s Radio-Show „GAGA RADIO“ erscheint übrigens jeden Freitag. In jeder Folge spricht sie mit DJs, Diven und Produzenten.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos