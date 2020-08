Lady Gaga: Ihre Haare sind nun türkis

Erst neulich rosa, dann wieder platinblond und nun türkis: Lady Gaga experimentiert gerne mit ihren Haaren und hat sie jetzt in einem türkisen Pastellton. Ihre neue Wallemähne erinnert damit ein bisschen an die Frisur einer Meerjungfrau.

Auf „Instagram“ präsentierte die Sängerin ihren neuen Look – und die Fans sind begeistert. So heißt es in den Kommentaren zum Beispiel – neben ganz vielen Herzen: „Wow!“, „Ich liebe es“, „Wunderschön.“

Lady Gagas Haare bestimmen übrigens ihren ganzen Look.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos