Lana Del Rey: Digitale Version ihres Gedichtbands ist zu haben

Neben eindrucksvollen Songs kann Lana Del Rey auch richtige gute Gedichte schreiben. Die digitale Version ihres Debüt-Poesiebands „Violen Bent Backwards Over the Grass“ ist seit kurzem zu haben, lässt „Universal Music“ verlauten.

Am 02. Oktober erscheint diese Version, in der die Sängerin persönlich ihre Gedichte vorliest, auf CD und Vinyl. Musikalische begleitet wird sie dabei vom Sound ihres langjährigen Weggefährten Jack Antonoff. Del Rey selbst sagte dazu: „‘Violet Bent Backwards Over the Gras‘ ist das Titelgedicht des Buches und das erste Gedicht, das ich von vielen geschrieben habe. Einige davon sind mir in ihrer Gesamtheit in den Kopf gekommen, die ich dann diktiert und abgetippt habe, und einige, bei denen ich jedes Wort mühsam zerpflückt habe, um das perfekte Gedicht zu schaffen. Sie sind vielseitig und ehrlich und versuchen nicht, etwas anderes zu sein als das, was sie sind, und aus diesem Grund bin ich stolz auf sie, vor allem weil der Gedankensinn, in dem sie geschrieben wurden, sehr authentisch war.“

Der Gedichtband selbst erscheint übrigens am 29. September.

Foto: (c) Landmark / PR Photos