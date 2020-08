Lars Ulrich und die unterschätzte Miley Cyrus

Miley Cyrus hat viele Fans und ein ganz Prominenter ist Lars Ulrich.

Der „Metallica“-Schlagzeuger schwärmte im Interview mit „NME“ von der Sängerin: „Miley ist großartig. Sie ist so transparent und wahrhaftig. Ich liebe, wie sie die Wahrnehmung, die die Menschen von ihr haben, herausfordert. Unter all ihren vielen Talenten ist sie eine unglaubliche Sängerin, vielleicht sogar unterschätzt. (…) Ihre Version von ‚Nothing Else Matters‘ [beim Glastonbury Festival] war unglaublich.“

Miley Cyrus postete diesen Interviewausschnitt übrigens in ihrer „Instagram Story“ und schrieb dazu. „Mein Mann Lars Ulrich.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos