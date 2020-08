Lea und das nachhaltige Geburtstagsgeschenk von der Crew

Gut Ding will Weile haben. Fast einen Monat nach ihrem Geburtstag (Anm. d. Red.: 09.07.), hat Lea von ihrer Crew ein kleines Geschenk bekommen – und das hat sie so richtig begeistert! Die Sängerin bekam einen Baumgutschein. Diesen präsentierte sie ihren Fans per „Insta“-Story.

Dazu schrieb sie: „Die tollste Crew der Welt hat das tollste nachträgliche Geburtstagsgeschenk für mich und hat in meinem Namen 80 Bäume gepflanzt!“ Auf dem Gutschein steht ergänzend: „Die gespendeten Bäume helfen uns, für ein besseres Klima und eine bessere Zukunft zu kämpfen.“ Ein nachträgliches und vor allem nachhaltiges Geburtstagsgeschenk.

Wer ebenfalls Baumbesitzer sein möchte, kann sich auf www.plant-for-the-planet.org informieren.

Foto: (c) Cathleen Wolf / Sony Music