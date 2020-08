Lena Meyer-Landrut: „Ein weiterer spannender Eintrag“

Lena Meyer-Landrut hält ihre Fans auf dem Laufenden. Via „Instagram“-Story erzählte sie am Freitagmorgen (07.08.): „Ein weiterer spannender Eintrag in mein Instagram-Tagebuch. Nachdem wir gestern erfolgreich Croissants geholt haben…“, jedoch unterbrach sie just in dem Moment. Sie merkte, dass ihr Hund Kiwi 25 Meter hinter ihr stehenblieb, um seine Notdurft zu verrichten.

Kein Problem für Lena, die Sängerin zeigte sich top vorbereitet. In Sekundenschnelle hielt sie die dafür vorgesehene Plastiktüte in die Kamera und sagte: „Kiwi, ich komme!“ Wenige Minuten später postete sie dann noch ein Bild von sich und Kiwi. Dazu schrieb sie: „Gang“. Ihr Name: Stuhlgang.

Lena ist aktuell übrigens in Topform.

