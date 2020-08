Leonardo DiCaprio: Mega-Deal mit Apple

Leonardo DiCaprio arbeitet künftig mit Apple an Fernsehprojekten.

Seine Produktionsfirma Appian Way hat jetzt einen mehrjährigen Vertrag für mehrere Projekte für Apple TV+. Das berichtet das Branchen-Magazin „Variety“. Der Schauspieler gründete die Firma bereits 2004 und leitet sie heute gemeinsam mit der Produzentin Jennifer Davisson.

Bereits zwei Projekte stehen in den Startlöchern: das Feature „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese mit DiCaprio in einer Hauptrolle und die Thriller-Serie „Shining Girls“, für die der Schauspieler als ausführender Produzent tätig sein wird.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos