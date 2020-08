Liam Payne: Erste Gedächtnislücken

Ja, wenn die grauen Zellen etwas nachlassen, dann vergisst man schon einmal die ein oder andere Sache. Das musste jetzt auch Liam Payne feststellen. Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, hakt es bei manchen Sachen schon gewaltig. Und zwar beim Texte merken. Das ist in dem Fall aber nicht so dramatisch, da es sich um „One Direction“-Texte handelt und die gibt es bekanntlich ja nicht mehr.

In einem „Instagram“-Live-Video erzählte er dazu: „Man muss sich an so viele Dinge erinnern und ich bin darin nicht mehr so gut, wie ich es mal war. In meinem Leben ist eine Menge passiert, seit diese Songs aufgenommen wurden.“

Die Fans von „One Direction“ warten übrigens sehnsüchtig auf ein Comeback der Band.

Foto: (c) Jason Hetherington / Universal Music