Lil Nas X tut es Charli XCX gleich

Was Charli XCX kann, kann Lil Nas X schon lange. Nachdem sich die Sängerin via „Instagram“ als zertifizierten Freak bezeichnete, zieht der US-amerikanische Rapper jetzt nach. Montero Lamar Hill, so sein bürgerlicher Name, twitterte ein Bild, auf dem er halbnackt am Beckenrand seines Pools liegt. Mit einer Hand greift er sich beherzt in den Schritt, mit der anderen lässig ins Haar. Dazu schrieb er: „Zertifizierter Freak“.

Schön, dass es in der Musikbranche offensichtlich mehr von dieser Sorte gibt.

Übrigens: Lil Nas X, der sich 2019 als schwul outete, beschloss im Mai, Vaginas jetzt doch eine Chance geben zu wollen.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos