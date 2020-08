„Little Big“ und die tanzenden Tacos

“Little Big” zeigen in ihrem Videoclip zum Song „Tacos“, was Kreativität ist. Der Film spielt in einer Küche mit bunt lackierten Fronten, in der sich ein Typ im Morgenmantel sein Frühstück zubereitet. Doch dann erwachen die Nahrungsmittel zu Leben entwickeln eine eigene Dynamik. Tacomänner, Hot-Dog-Samurais und Pizzakreaturen bevölkern die Küche in modischen Kreationen wie Nudeltangas oder Fruitloop-Westen.

Gegenüber „Warner Music“ sagte Lead-Sänger Ilya Prusikin zu dem Track: „Der Track und das Musikvideo drehen sich um etwas wirklich Wichtiges, etwas, das absolut alle Menschen auf der Welt miteinander verbindet – Essen! Falls ihr dachtet, dass wir nur nichtssagende Tracks schreiben: denkt noch mal drüber nach! Die unterschwellige Bedeutung dieses Songs könnte tiefer nicht sein.“

Den Clip zu „Tacos“ hat die beliebte russische Gruppe „Little Big“ am 15.08. auf ihrem offiziellen „Youtube“-Kanal veröffentlicht.

Foto: (c) Warner Music