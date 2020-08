Lizzo: Exklusiver Deal mit „Amazon“

Lizzo hat einen exklusiven Deal mit den „Amazon“ Studios abgeschlossen. Die “Juice“-Interpretin realisiert gemeinsam mit dem Tech-Giganten ein Fernsehprojekt, das exklusiv auf „Amazon Prime“ debütieren wird. Die Zusammenarbeit wurde bei einer Pressekonferenz der „Amazon’s Television Critics Association“ bekannt gegeben.

In einem Statement sagte Lizzo: „Ich freue mich so sehr, mit dem großartigen Team von ‚Amazon‘ zusammen zu arbeiten. Danke an Jen Salke und den Rest des Teams, das hier ist ein wahr gewordener Traum. Ich kann es gar nicht abwarten, anzufangen und meine Vision mit der Welt zu teilen.“

Es vor Kurzem kollaborierte Lizzo mit der australischen Marke „Quay“, um Sonnenbrillen für einen guten Zweck zu verkaufen. Die Erlöse aus dem Verkauf der Kollektion kamen der Wohltätigkeitsorganisation „Feeding America“ zugute.

Foto: (c) PR Photos