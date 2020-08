Lotte: „Dauerhaft gehöre ich aufs Land“

Lotte ist in Ravensburg aufgewachsen, inzwischen lebt die 25-Jährige aber in Berlin. Dennoch fühlt sie sich eher auf dem Land zuhause.

Im Interview mit „monkeypress.de“ sagte sie: „Ich finde das Leben in der Großstadt schon genau richtig für mich gerade. Ich bin inzwischen in Berlin, vorher war ich in Hamburg. Ich mag den vielen Input und die Nähe zu den Freunden, die ich in der Stadt hab. Aber ich merke trotzdem auch immer wieder, dass es mich manchmal überfordert. Ich bin eh schon eher ein sensibler Mensch und diese ganzen Eindrücke, die in der Großstadt auf einen einprasseln, kann man ja gar nicht filtern. Ich merke das, wenn ich wie jetzt auf dem Land bin und die Vögel zwitschern, es riecht besser, ich kann laufen gehen und da ist vielleicht dann noch ein See ums Eck, das macht mich selbst viel ruhiger und glücklicher. Dauerhaft wird das der Ort sein, wo ich hingehöre.“

Für Amazon Music hat Lotte übrigens im Sommer Countryside Sessions gemacht.

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet