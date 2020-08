Lotte: „Es fühlt sich an wie Ostern und Weihnachten zugleich“

Mitte Juni hat Lotte ihren Song „Mehr davon“ veröffentlicht, mit dem sie jetzt die Grenze von einer Million Streams gekackt hat.

Im Interview mit „monkeypress.de“ sagte die 25-Jährige dazu: „Das ist für mich total besonders. Es gibt zwar schon drei vier Stücke, die über eine Million Streams haben, aber das ist für mich immer wirklich unglaublich. Ich hatte bei dem Song eine gewisse Sorge, so eine ‚happy Nummer‘ in Corona-Zeiten rauszubringen. Das weiß man am Anfang nicht, aber es hat sich als richtig herausgestellt, weil wir alle genau diese Leichtigkeit gerade suchen und wollen. Das fühlt sich jetzt an wie Ostern und Weihnachten auf einmal.“

Foto: (c) Christoph Köstlin