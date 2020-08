„Lukas Graham“ und G-Eazy: Gemeinsame Single

„Lukas Graham“ haben sich mit G-Eazy zusammengetan und bringen heute (21.08.) den gemeinsamen Song „Share That Love“ heraus.

Auf „Instagram“ schrieb Frontmann Lukas Graham dazu: „Ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass sich die Welt sehr schwer angefühlt hat, also hoffe ich, dass ihr in diesem Song einen positiven Trost findet. . . auch wenn es nur für ein paar Minuten sein mag. Ein dänischer Künstler, @balstroem, hat kürzlich ein ‚Share That Love‘-Wandbild in meiner Heimatstadt geschaffen. Da viele vorbeikommen und es sehen, hoffe ich, dass sie diese sanfte Erinnerung für den Rest ihres Tages bei sich tragen, und wir können uns gegenseitig daran erinnern, dasselbe zu tun. Ich werde ‘Share That Love’-Schablonen an 500 Fans senden, um Kunst in ihren eigenen Gemeinden zu machen.“

Zuletzt hatten „Lukas Graham“ im Frühjahr übrigens die Single „Scars“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music / René Sascha Johannsen