Macaulay Culkin lässt Fans alt aussehen

Man ist nur so alt wie man sich fühlt. Doch bei diesem Tweet darf man sich ruhig alt fühlen. Macaulay Culkin hat nämlich auf „Twitter“ darauf aufmerksam gemacht, dass er jetzt 40 Jahre alt ist. Culkin ist den meisten wohl besser bekannt als Kevin McAllister aus den Filmen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“, also als achtjähriger Junge.

War das nicht erst gestern? Der ehemalige Kinderstar schreibt: „Hallo Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40. Gern geschehen.“ In einem weiteren Tweet schreibt er: „Seit ich 40 bin glaube ich, dass es Zeit für eine Midlife-Krise ist. Ich glaube, ich fange mit dem Surfen an. Hat sonst noch jemand einen Vorschlag?“

Macaulay Culkin hat übrigens eine berühmte Patentochter: Paris Jackson. Die versteht sich gut mit ihrem Paten und hat ihm auch via „Instagram“ zum Geburtstag gratuliert.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos