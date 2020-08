Madonna arbeitet an einem Film über ihr Leben

Madonna ist gerade dabei ein Drehbuch für einen biografischen Film zu schreiben. Die 61-Jährige arbeitet zusammen mit Diablo Cody an dem Projekt. Mit ihm hat sie auch schon den Film „Juno“ gemacht. Madonna hat für ihr Biopic ihre alten Tagebücher herausgekramt und geht all die Notizen durch, um sich für den Film inspirieren zu lassen.

Ein Insider erzählte gegenüber „The Sun“: „Madonna ist ohne Zweifel einer der größten Superstars aller Zeiten. Einen Film über ihr Leben zu machen wird also brisant, skandalös und faszinierend. Als Künstlerin will sie die volle Kontrolle über alles haben und ist in dem ganzen Projekt sehr involviert. 2023 wird ihr Debütalbum 40 Jahre alt und damit könnte man es perfekt feiern.“

Am Sonntag (16. August) ist Madonna 62 Jahre alt geworden.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos