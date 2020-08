Madonna: „Meine Kids sind so hot“

Wer seinen 62sten Geburtstag auf Jamaika verbringen kann, dem kann es nicht schlecht gehen. Madonna genießt den Start ins neue Lebensjahr offensichtlich in vollen Zügen.

Auf „Instagram“ postet sie regelmäßig Bilder und Videos von malerisch schönen Sonnenuntergängen und wehenden Palmen. Wer bei so einem Trip natürlich nicht fehlen darf, sind die Kinder. Madonna schrieb zu einer neuen Urlaubs-Bildreihe: „Ich bin so dankbar für meine Kinder – an meinem Geburtstag und einfach jeden Tag. Sie sind so voller Liebe, Kreativität, Intelligenz. Und sie sind auch hot.“

Dazu passt: Madonnas Tochter Lourdes modelt.

Foto: (c) STPR / PR Photos