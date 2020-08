Madonna: Zum Geburtstag gab’s Gras

Am Sonntag (16.08.) hat Madonna ihren 62. Geburtstag gefeiert. Dabei ließ es die Queen of Pop zusammen mit ihrem Freund Ahlamalik Williams und anderen Freunden auf Jamaika so richtig krachen.

Via „Instagram“ veröffentlichte sie eine Bildstrecke, die den Tag dokumentiert. Auf einem Foto ist Madonna dabei zu sehen, wie sie offenbar einen Joint raucht. Sie hält außerdem ein Tablett in der Hand, auf dem Longpapers und Gras liegen. Auf den anderen Fotos ist zu sehen, wie die Pop-Diva Spaß hat. Doch neben Gras gab’s demnach auch viel frisches Obst. In einem Videoclip zeigt Madonna, dass man auch mit Gehhilfe Spaß haben kann: Gekonnt lässt sie zu jamaikanischer Live-Musik die Hüften kreisen. Dazu schrieb sie: „Geburtstags-Spaß auf Jamaika!“

Auch zahlreiche Promis gratulierten der Sängerin unter dem Post. „Game of Thrones“-Star Gwendoline Christie schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, Göttin.“ Comedian Amy Schumer kommentierte die Fotos mit den Worten: „Happy Birthday, M!“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos