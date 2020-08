Marilyn Manson über sein neues Album

Die Single-Auskopplung „We Are Chaos“ (VÖ 29.07.) ist der erste Appetizer auf das neue Studioalbum von Schockrocker Marilyn Manson. Das gleichnamige Album kommt am 11. September raus. Manson selbst findet, dass seine neue Platte ein „Meisterwerk“ ist.

Laut „eventim.de“ sagte er darüber gewohnt kryptisch: „Dieses Konzeptalbum ist der Spiegel-Shooter, den ich für den Hörer gebaut habe – es ist der eine Spiegel, in den wir nicht starren werden. Es gibt so viele Zimmer, Schränke, Tresore und Schubladen. Aber in der Seele oder in deinem Museum der Erinnerungen sind die Spiegel immer das Schlimmste. Scherben und Splitter von Geistern verfolgten meine Hände, als ich die meisten dieser Texte schrieb. Während ich diese Platte gemacht habe, kamen mir immer wieder die Gedanken: ‚Zähme deine Verrücktheit, nähe deinen Anzug. Und versuche so zu tun, als wärst du kein Tier.‘ Aber ich wusste, dass die Menschheit das Schlimmste von allen ist. Barmherzigkeit ist wie Mord. Tränen sind der größte Export des menschlichen Körpers.“

Marilyn Manson hatte zuletzt übrigens im Oktober 2017 sein Album „Heaven Upside Down“ veröffentlicht.

Foto: (c) Nicholas Alan Cope / Universal Music