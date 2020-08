Mark Forster: „Ich finde, es wird grad gut!“

Mark Forster arbeitet fleißig an neuer Musik.

Der Sänger postete ein Bild in seine „Instagram“-Story, welches sein Aufnahmeequipment zeigt. Dazu schrieb er: „Ich bin schon ein bisschen gespannt, was ihr dann irgendwann zu den ganzen neuen Sachen sagt. Ich finde, es wird grad gut!“ Irgendwann? Hoffentlich bald! Aber leider gibt es keine genaueren Details zu dem, was da auf uns zukommt.

Übrigens: Schon im Juli kündigte er an: „Wird etwas Besonderes, hoffe ich.“

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann