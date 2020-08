„Maroon 5“ und der Song für jeden

„Maroon 5“ haben ihre Fans letzte Woche (24.07.) mit ihrer neuen Single „Nobody’s Love“ überrascht: Und wovon handelt der Song?

Laut „Universal Music“ erklärte Frontmann Adam Levine dazu: „Wir hatten an die gesamte Welt gedacht, als wir den Song perfektionierten. Ich hoffe, dass ‘Nobody’s Love’ einem jeden einen Moment von Frieden und Reflexion (…) schenken kann. Ob Schlüsselkraft an der Front, ein Einwohner, der sich für die soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach jemand, der eine Pause braucht, um sich an die unglaubliche Kraft von Liebe zu erinnern — dieser Song ist für jeden. Wir hoffen, dass ihr ihn liebt.“

Kurz zuvor hat es schlechte Nachrichten von „Maroon 5“ gegeben: Bassist Mickey Madden wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet und hat die Band verlassen.

Foto: (c) Universal Music