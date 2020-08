Marshmello und die Kooperation mit Demi Lovato

So wie es aussieht hat Marshmello eine Kooperation mit Demi Lovato angekündigt.

Auf „Instagram“ postete der anonyme DJ ein Foto von sich am Telefon. Dazu schrieb er: „Hallo? Demi?“ In dem Post verlinkte er auch prompt die 27-jährige Sängerin. Unklar ist, ob Marshmello bereits einen Song mit Demi aufgenommen hat oder, ob er sie erst noch danach fragen will.

Erst kürzlich hat Marshmello den Song „Be Kind“ zusammen mit Halsey veröffentlicht.

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos