Mathea: „Mein Herz schmerzt sehr“

Auch Mathea musste ihre Tour aufgrund von Corona verschieben. Anfang September wollte die 22-Jährige drei Konzerte in Österreich geben, auch daraus wird nichts. In ihrer „Instagram“-Story erzählte die Sängerin: „Es ist leider alles zu unsicher. Wir wissen alle nicht, was im September sein wird. Mein Herz schmerzt sehr. Ich hab mich schon extrem auf euch alle gefreut.“

Mathea geht aber im April und Mai 2021 wieder auf Tour. Sie schrieb dazu: „Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.“ Und hier die Termine:

20.04.21 STUTTGART, Im Wizemann

21.04.21 LEIPZIG, Werk 2

22.04.21 MAiNZ, KUZ

24.04.21 MÜNCHEN, Muffathalle

25.04.21 BERLIN, Columbia Theater

04.05.21 SALZBURG (A), Szene

05.05.21 WIEN (A), Arena Open Air

06.05.21. GRAZ (A), Kasematten

13.05.21 LINZ (A), Posthof

14.05.21 LINZ (A), Posthof

