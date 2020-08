Max Giesinger: Trauriges Tour-Update und kleine Überraschung

Satz mit X, auch das wird nichts. Max Giesinger hat seine „Die Reise“-Tour im Frühjahr aufgrund des Coronavirus in den Herbst verlegt, doch auch dann wird die Konzertreihe nicht stattfinden können. Giesinger verkündete in einem „Instagram“-Video: „Kleines Update zu der geplanten Tour im Herbst. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon auf dem Schirm, aber Großveranstaltungen können weiter nicht stattfinden. Deshalb müssen wir die Tour nochmal verschieben – und zwar in den April.“

Und so ganz nebenbei verriet Giesinger eine kleine Überraschung: „Ich hoffe, dass wir uns dann wirklich wiedersehen. Ich kann es kaum abwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Es sind mittlerweile sogar ein, zwei neue Songs entstanden, die ich euch unbedingt zeigen will.“ Da scheint sich die Geduld der Fans definitiv auszuzahlen.

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Hier die neuen Konzerttermine der „Die Reise“-Tour 2021:

10.04. Osnabrück

11.04. Chemnitz

12.04. Lübeck

13.04. Bielefeld

15.04. Flensburg

16.04. Wilhelmshaven

17.04. Düsseldorf

18.04. Bremen

20.04. Magdeburg

21.04. Saarbrücken

23.04. Neu-Ulm

24.04. Karlsruhe

25.04. Erfurt

27.04. Fürth

29.04. Salzburg

30.04. Basel

Foto: (c) Christoph Köstlin