Melanie C: „Die ‚Spice Girls‘ wollen mehr Shows“

Melanie C, Geri Horner, Emma Bunton und Mel B wollen das, was auch ihre Fans wollen – mehr „Spice Girls“-Shows. Einziges Problem dabei ist die Coronavirus-Pandemie.

Bei „This Morning“ erzählte Melanie C: „Wir sprechen darüber. Es gibt noch keine Pläne, die in Stein gemeißelt sind, aber ich denke, all die Fans da draußen wissen, dass wir gerne mehr Shows spielen wollen. Mehr in Großbritannien, mehr weltweit, deswegen bitte Gott, lass diese schreckliche Pandemie vorbeigehen, sodass wir alle aufregende Pläne für die Zukunft schmieden können!“

Einen Plan hat Melanie C jedoch schon geschmiedet und zwar ihr kommendes selbstbetiteltes Solo-Album.

