Melanie C: Ran an die Tickets

Melanie C will nächstes Frühjahr, soweit es Corona zulässt, ihre Fans mit ihrer selbstbetitelten Platte live begeistern. Und seit gestern (28.08.) gibt es offiziell die Tickets für ihre Termine im deutschsprachigen Raum auf „Ticketmaster“. Allerdings sind es nur wenige Tage, an denen die Sängerin hierzulande zu Gast ist, deswegen heißt es schnell sein.

Und hier die Termine:

06.05.21 München, Technikum

07.05.21 Zürich (CH), Mascotte

10.05.21 Berlin, Festsaal Kreuzberg

11.05.21 Bremen, Bürgerhaus, Weserterrassen

17.05.21 Köln, Live Music Hall

Foto: (c) Landmark / PR Photos