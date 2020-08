Melanie C über ihre Karrierehighlights

Wer über 25 Jahre im Musikbusiness arbeitet, hat einige Highlights angehäuft – so auch „Sporty Spice“ Melanie C.

Die Sängerin verriet im aktuellen „Gala“-Interview: „Es gab so viele Erlebnisse, die mich beeindruckt haben. All die unglaublich ikonischen Momente, die ich mit den ‚Spice Girls‘ teile. Wir duften unglaubliche Menschen, wie Nelson Mandela, Prinz Charles oder meine Helden Madonna und Stevie Wonder treffen. Wir konnten mit Luciano Pavarotti oder Elton John singen. Letztes Jahr, während unserer Reunion-Tour, gab es ebenfalls ein Highlight. Wir standen an drei ausverkauften Abenden hintereinander im Wembley Stadion auf der Bühne. Meine zu diesem Zeitpunkt zehnjährige Tochter war auch vor Ort.“

Übrigens: Möglicherweise gehen die „Spice Girls“ 2021 auf große Welttournee.

