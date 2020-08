Melissa Etheridge und die WG mit Brad Pitt

Aller Anfang ist schwer. Schauspielsuperstar Brad Pitt kam in jungen Jahren mit nur 325 US-Dollar, also umgerechnet rund 270 Euro, nach Hollywood. Alles was er sonst noch hatte? Den großen Traum vom Durchbruch. Und der kam – auch dank Melissa Etheridge. Die Sängerin nahm Pitt damals bei sich auf. Die Sängerin, wollte nicht, dass er sein letztes Geld für eine Unterkunft ausgeben müsse, weswegen sie ihm ihr Sofa anbot.

Das berichtet jetzt der „Mirror“. Und nicht nur das: Etheridge verhalf ihm zu einer seiner ersten Rollen. Sie verriet in einem Radio-Interview: „Er hatte ein Vorsprechen für ‚Aus der Mitte entspringt ein Fluss‘. Für das Vorsprechen kam er zu mir nach Hause, weil ich einen Pool hatte. Ich brachte ihm das Fliegenfischen bei.“

Melissa Etheridge muss seit wenigen Monaten den Tod ihres Sohnes verkraften.

