„Metallica“-Bassist Robert Trujillo: „Seit ich 50 bin, trinke ich kaum noch!“

Robert Trujillo trinkt so gut wie keinen Alkohol mehr. Das sagte der „Metallica“-Bassist gegenüber „t-online.de“.

Auf die Frage, wie dem 55-Jährige das Leben auf Tour gesundheitlich bekomme, sagte er: „Mit dem Alter muss man sich Gedanken machen: Was kann ich tun, um für die Konzerte fit zu sein? Wir spielen ja über zwei Stunden und das sind die längsten Shows, die ich selbst je gespielt habe. Seit ich 50 bin, trinke ich kaum noch. Ich hatte meine Phasen, wo ich viel getrunken habe. Aber als ich älter wurde, bekam ich Krämpfe davon. Da habe ich realisiert, dass es so nicht weitergeht. Ich trinke weniger und trainiere an freien Tagen, damit ich in Form bleibe.“

Diesen Freitag (28.08.) veröffentlichen „Metallica“ übrigens „S&M 2“, den Nachfolger des vor 20 Jahren erschienenen Album „S&M“.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin