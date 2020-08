„Metallica“: Live, aber nicht live vor Ort

„Metallica“ werden am 29. August ein großes Konzert spielen. Dieser Tag markiert den Beginn der Konzertreihe „Drive-In Nights“.

Aufgrund von Corona haben sich die Rocker einen besonderen Kniff einfallen lassen. Die Fans werden sie zwar live spielen sehen, aber eben nicht live vor Ort. Wie das funktioniert? Ganz einfach: „Metallica“ spielen ein komplettes Set und das wird dann auf hunderte Leinwände unter freiem Himmel in den USA und Kanada übertragen. Fans können dann mit ihren Autos über zahlreiche Drive-In-Stellen auf ein Gelände fahren und das Spektakel von dort aus mit dem nötigen Abstand betrachten. Die Show soll an einem unbekannten Ort im Norden Kaliforniens aufgezeichnet und übertragen werden. Das hat die Band so auf ihrem „Instagram“-Account angekündigt.

Die Veranstaltung wurde zudem Corona-sicher konzipiert. Zwischen den Autos soll demnach ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Das Ticketing sowie Bezahlungen erfolgen kontaktlos und auch die Toilettenkapazitäten sollen nur begrenzt ausgeschöpft werden. Bei einem Preis von etwa 100 Euro pro Ticket können Fans die Show mit maximal sechs Personen pro Fahrzeug besuchen.

Foto: (c) Universal Music