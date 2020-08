„Metallica“ und der überraschende Entzug von James Hetfield

James Hetfield hat sich im vergangenen Herbst erneut dem Kampf mit dem Alkohol gestellt und sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. Damit hat er nicht nur seine Fans überrascht, sondern auch seine Kollegen.

Jetzt haben die restlichen Mitglieder von „Metallica“ erstmals darüber gesprochen und gegenüber „Metal Hammer“ sagte Bassist Robert Trujillo dazu: „Wir haben es wirklich nicht kommen sehen. James schien es gut zu gehen, aber dann schaust du zurück und versuchst, die Situation im Laufe der Zeit zu analysieren und zu sehen, wo es Anzeichen dafür gab. Unterwegs zu sein kann eine große Herausforderung sein, vor all diesen Leuten zu spielen und ‚on‘ zu sein, während deine Familie nicht bei dir ist und all diese Dinge vor sich gehen. Das baut sich auf.“ Und Gitarrist Kirk Hammett fügte hinzu: „Wann immer einem Bandmitglied so etwas passiert, ist das zutiefst beunruhigend. Es ist ein Schock.“

Diesen Freitag (28.08.) veröffentlichen „Metallica“ übrigens „S&M 2“, den Nachfolger des vor 20 Jahren erschienenen Album „S&M“.

Foto: (c) Radim Rotek / PR Photos