Michael Jackson wollte eine Rolle in „X-Men“

Michael Jackson wollte offenbar die Rolle des Charles Xavier in „X-Men“.

Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, erinnern sich die „X-Men“-Produzenten Lauren Shuler Donner und Ralph Winter an ein Treffen mit dem King of Pop. Dieser soll im Jahr 2000 versucht haben, die Rolle des „Professor X“ in dem von Bryan Singer inszenierten Blockbuster zu ergattern. Shuler Donner habe ihn damals gefragt: „Du weißt, dass Xavier ein alter, weißer Mann ist?“. Michael Jackson soll darauf folgendes geantwortet haben: „Oh ja. Aber wisst ihr, ich kann Make-up tragen.“

Michael Jackson ging aber leer aus, die Rolle ging schließlich an Sir Patrick Stewart. Jackson war übrigens nicht der einzige hochkarätige Star, der versucht haben soll, einen Part in dem Film zu bekommen. Auch Prominente wie Mariah Carey und Basketball-Star Shaquille O’Neal sollen ihr Glück versucht haben.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos