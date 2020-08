Michael Schulte: Live-Konzert voll verhagelt

Wer hätte das gedacht? Michael Schultes Konzert in Bonn musste wegen des Wetters abgesagt werden. Was Anfang der Woche nach 35 Grad und Sonnenschein aussah, entwickelte sich am 12.08. zu einem wilden Sommergewitter mit Hagelschauer. An Open-Air war nicht zu denken.

Aber Schulte ließ das nicht einfach so stehen. Er versammelte seine Band ein paar Stunden später in intimer Atmosphäre um sich und spielte ein kleines „Instagram“-Konzert. Zum rund 45-minütigen Video schrieb er: „Insta-Konzert Bonn-Ersatz!“ Starker Einsatz.

Übrigens: Anfang der Woche meinte er noch: „Ich bin nicht bereit für diese 35 Grad“. So schnell kann’s gehen.

Foto: (c) Universal Music