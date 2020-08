Michelle kommt mit neuem Album und neuer Tour

Gute Nachrichten für alle Fans von Schlagerstar Michelle!

Auf „Instagram“ verkündete die 48-Jährie jetzt: „Hallo ihr Lieben, es wird spannend. Mein Team und ich arbeiten fleißig am neuen Album und natürlich an der Tour 2021!“ Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Hund. Das neue Album soll sogar noch in diesem Jahr erscheinen, Michelle steht schon im Tonstudio.

Beste Aussichten also für Michelle und ihre Fans! Immerhin ist es zwei Jahre her, dass Michelle mit „Tabu“ ihr letztes Studioalbum veröffentlichte.

Foto: (c) Universal Music