Mike Singer wird jüngster „DSDS“-Juror aller Zeiten

Er ist erst 20 Jahre und wird kommendes Jahr neben Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen: Mike Singer.

Das verkündet „RTL.de“ vorgestern (13.08.). Der Popsänger und Songwriter ist demnach der jüngste „DSDS“-Juror aller Zeiten. Stolz sagt er: „Ich fühle mich sehr geehrt, in der ‚DSDS‘-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job.“ Wer glaubt, das Zeug zum neuen Superstar zu haben, kann sich übrigens noch bewerben.

Mike Singer hatte sich übrigens mit dem Coronavirus infiziert, ist inzwischen aber wieder gesund.

Foto: TVNOW / Robert Wunsch