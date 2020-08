Miley Cyrus erinnert mit „Wrecking Ball“-Video an alte Zeiten

Wie die Zeit vergeht. Miley Cyrus feiert das Siebenjährige ihres Hits „Wrecking Ball“. Die 27-Jährige hat auf „Instagram“ einen Clip des viralen Musikvideos geteilt, in dem sie nackt auf einer riesigen Abrissbirne durch den Raum schwingt.

Dabei schreibt sie: „7 Jahre ‚Wrecking Ball‘. Mein Zeitkonzept ist völlig durcheinander. Es fühlt sich an wie in einem anderen Leben. Aber irgendwie auch wie gestern. Vielen Dank für all die Unterstützung, die ihr mir damals gegeben hat und natürlich für die Liebe, die ihr mir immer noch zeigt. Für immer dankbar und inspiriert.“

Miley Cyrus hat das „Wrecking Ball“-Video übrigens bereut. Sie sei immer nur das Mädchen, das nackt auf einer Abrissbirne schaukelt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos