Miley Cyrus freut sich auf die VMAs

Wenn in der Nacht von 30. auf 31.08. die MTV Music Video Awards 2020 verliehen werden, wird auch Miley Cyrus dabei sein. Die 27-Jährige wird dort ihre brandaktuelle Single „Midnight Sky” performen, die erst letzte Woche erschienen ist.

Auf ihrer „Instagram“-Seite veröffentlichte Miley einen Auszug ihres Auftritts bei den VMAs vor sieben Jahren. Dazu schrieb sie: „Ich bei den VMAs nächstes Wochenende…. (aktuell ich bei den VMAs vor sieben Jahren, aber wer zählt das schon.)“ Neben Miley sind auch noch The Weeknd, “BTS”, Doja Cat, J Balvin, Roddy Ricch, Maluma, CNCO und Lady Gaga dabei. Das Event war ursprünglich für das Brooklyn’s Barclays Center geplant, aufgrund von Corona werden die Künstler jetzt aber an verschiedenen Outdoor-Locations rund um New York City auftreten.

Viele erinnern sich sicher noch an den umstrittenen „MTV VMAs 2013“-Auftritt von Miley Cyrus und Robin Thicke.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos