Miley Cyrus ist wieder Single! Die Sängerin und ihr Freund Cody Simpson haben sich nach nur wenigen Monaten Beziehung wieder getrennt. Das bestätigte Miley selbst in den sozialen Medien.

Wie „RTL“ berichtet, erklärte sie: „Aktuell können zwei Hälften einfach kein Ganzes machen. Wir arbeiten beide gerade an uns selbst, um die Menschen zu werden, die wir sein wollen, wie jeder in unserem Alter.“ Weiter hieß es in dem Post: „Macht bitte keine Drama-Story draus, wenn wir uns nächste Woche treffen oder zusammen Pizza essen, wir sind schon seit zehn Jahren befreundet und werden es auch bleiben.“

Mit Trennungen kennt sich Miley Cyrus ja aus. Vor Cody Simpson war sie zumindest inoffiziell einen Sommer lang mit Bloggerin Kaitlynn Carter liiert und im August 2019 gab sie die Trennung von Ehemann Liam Hemsworth bekannt , und das nach weniger als einem Jahr Ehe.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos