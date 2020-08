Miley Cyrus: „Jetzt ist Schluss damit, sie ist endlich da!“

Das Rätselraten hat ein Ende! Miley Cyrus enthüllte via „Instagram“ den Namen sowie das Erscheinungsdatum ihrer neuen Single.

Zu einem Promo-Bild schrieb sie: „Ich weiß, es fühlt sich für euch wie eine Ewigkeit an, aber jetzt ist Schluss damit. Sie ist endlich da. Meine neue Single ‚Midnight Sky‘. Sie erscheint am 14. August.“ Und natürlich können die Fans das gute Stück jetzt schon vorbestellen. Den dafür notwendigen Link gibt’s in der „Insta“-Profilbeschreibung der Sängerin.

Bei Miley Cyrus herrschte in letzter Zeit viel Bewegung. Erst postete sie einen kleinen Teaser, dann ein gemeinsames Bild mit Dua Lipa.

