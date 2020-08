Miley Cyrus muss nichts mehr beweisen

Miley Cyrus kann eigentlich machen, was sie will und sie wird immer ihre Fans haben, die es mögen.

Gegenüber „Apple Music“ erklärte die Sängerin: „Rebellion kommt, wenn man das Gefühl hat, man müsste etwas beweisen. An diesem Punkt fühle ich mich so sicher und wieder ganz, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass es für mich noch irgendetwas gibt, was ich beweisen müsste. Ich habe all den Respekt und die Würde, die mir immer wichtig waren. (…) Wenn ich einen Raum betrete, dann sehen mich die Leute als Künstlerin an. Und diese Sicherheit zu fühlen, gibt mir das Gefühl, dass ich nicht rebellieren oder irgendetwas beweisen müsste.“

Dies unterstreicht Miley Cyrus auch mit ihrer aktuellen Single „Midnight Sky“.

