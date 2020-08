Miley Cyrus: Oma-Merchandise für den guten Zweck

Miley Cyrus trauert um ihre Oma. „Mammie“, wie Miley sie immer genannt hat, ist am Wochenende (22./23.08.) verstorben. Jetzt hat die 27-Jährige zu Ehren ihrer Oma zwei T-Shirts herausgebracht, auf denen „Mammie´s“ Kopf abgedruckt ist. Außerdem zeigt sie mit einer Hand das „Peace“-Zeichen.

Miley hat die T-Shirts in ihrer „Instagram“-Story gepostet und schrieb dazu: „Zu Ehren der Beerdigung meiner Mammie. Die limitierten T-Shirts gibt es online. Ein Teil des Gewinns wird an ‚Communities In Schools Tennessee‘ gespendet, um die Kinder in der Schule zu unterstützen! Meine Oma war eine Grundschullehrerin und absolvierte das College mit 70 Jahren! Meine Heldin!“

Miley Cyrus sagt übrigens über sich selbst, dass sie super taff sei.

Foto: (c) PR Photos