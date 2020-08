Miley Cyrus: Single „Midnight Sky“ erscheint am Freitag

Am Freitag (14.08.) erscheint die neue Single „Midnight Sky“ von Miley Cyrus.

Auf „Twitter“ und „Instagram“ präsentierte sie einen Ausschnitt daraus. In dem Clip trägt die 27-Jährige einen schwarzen Body mit einer glitzernden Chanel-Kette, mit Edelsteinen besetzte Handschuhe und natürlich High Heels. Zu einem Foto, auf dem sie im 80er-Jahre-Stil geschminkt ist und in ein Mikro singt, schrieb sie: „Ich weiß, es fühlt sich an, als hättet ihr für immer und ewig gewartet… aber nicht länger… Sie ist endlich da.“

Bei dem Foto könnte es sich das Single-Cover von „Midnight Sky“ handeln, aber am Freitag wissen wir ja mehr.

Foto: (c) PR Photos