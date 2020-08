Miley Cyrus: „TEASE“

Das englische Wörtchen „tease“ kann vielerlei bedeuten: Wer teast, könnte jemanden piesacken, reizen und necken. Aber genauso gut könnte die Person auch einfach nur neugierig machen oder im sexuellen Sinne sogar jemanden anmachen. Sofern es keinen Kontext gibt, ist es Interpretationssache.

Wer sich mal an einer solchen Interpretation versuchen möchte, sollte auf dem „Instagram“-Profil von Miley Cyrus vorbeischauen. Die Sängerin postete dort nämlich einen Clip mit der Überschrift „TEASE“. Und wo „TEASE“ draufsteht, steckt „TEASE“ eben auch drin. Die ersten Sekunden des Videos zeigen Mileys Brüste in Nahaufnahme. Diese sind zwar von einem weißen Top bedeckt, aber eben nur von einem weißen Top, weswegen klare Details zu erkennen sind. Handelt es sich also um ein sexuelles teasing? Nicht unbedingt, denn im Hintergrund läuft Musik, die nicht klar zuzuordnen ist. Es könnte also auch ein musikalischer Teaser sein.

Dazu passt ein aktueller „Twitter“-Eintrag der Sängerin, der auf bald erscheinende, neue Musik hinweist.

