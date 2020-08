Miley Cyrus und Cody Simpson: Doch nicht getrennt?

Ja oder nein? Momentan scheint der Beziehungsstatus von Miley Cyrus und Cody Simpson unklar zu sein. Scheinbar sollen sich die beiden schon vor Wochen dafür entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Doch jetzt hat Cody ein Bild geteilt, das auf etwas völlig anderes hindeutet.

In seiner „Instagram“-Story hat Cody ein Bild von sich und Miley bei einem „Face-Time“-Anruf gepostet. Cody sieht darauf sehr glücklich aus, während Miley ihm einen Kussmund zu wirft. Dazu schreibt er anlässlich der Single-Veröffentlichung von Miley: „Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch an diese besondere Person.“

Zu den Gerüchten haben sich die beiden bisher nicht geäußert. Schaut man sich aber ihre Social-Media-Accounts genauer an, sind viele Pärchfotos aus der Vergangenheit noch vorhanden.

Foto: (c) Sony Music