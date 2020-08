Miley Cyrus und ihre Sex-Lüge

Zehn Jahre lang konnte sie ihr Geheimnis gut verbergen, aber dann flog der Schwindel auf. Miley Cyrus hatte mit 16 Jahren zum ersten Mal Sex, das war mit Liam Hemsworth, der später ihr Ehemann wurde. Weil sie aber nicht „wie ein Loser“ wirken wollte, tat sie ganz cool.

Im Podcast „Call Her Daddy“ verriet sie: „Ich habe ihn angelogen und ihm gesagt, dass er nicht mein Erster war.“ Als er nachfragte, habe sie ihm einfach irgendeinen Jungen aus dem Bekanntenkreis genannt. Der Schauspieler dachte also all die Jahre, dass sie keine Jungfrau mehr gewesen sei. Dann nach zehn Jahren flog die Sache auf, weil der Bekannte von damals eine gute Freundin von Hemsworth geheiratet hatte. Der Schauspieler sprach die Sängerin erneut darauf an und sie gab zu, damals gelogen zu haben.

Miley Cyrus hatte mit Liam Hemsworth übrigens eine On-Off-Beziehung und dann eine achtmonatige Ehe – und seit Anfang des Jahres sind sie geschieden.

Foto: (c) Liam Hemsworth