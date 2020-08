Miley Cyrus verrät, welches ihr schlechtestes Album ist

Miley Cyrus liebt nicht alle ihre bisherigen Alben gleich.

Im Interview mit „Up Next“ bezeichnete sie ihr letztes Alben „Younger Now“ aus dem Jahr 2017 beispielsweise als das Schlechteste in ihrer Karriere. Sie erklärte sich das folgendermaßen: „Wenn ich mir meine Karriere anschaue, gab es einen Zeitraum von ein bis zwei Jahr, der nicht wirklich Sinn gemacht hat. Ich meine das ‘Younger Now‘-Album, es war eine Art ‘Malibu‘-Ära. Mir ist damals etwas passiert, was vielen Menschen passiert. Ich will an dieser Stelle auf keinen Fall den Partner verteufeln, es ist vielmehr, dass man sich manchmal in einer anderen Person verliert.“

Mit dem Kommentar, dass sie sich in einer anderen Person verloren hätte, kann eigentlich niemand anderes als ihr Ex-Mann Liam Hemsworth gemeint sein. Der Schauspieler und die Sängerin trennten sich nach über einem Jahrzehnt On/Off-Beziehung im Sommer 2019 endgültig.

