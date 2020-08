Miley Cyrus würde Hannah Montana wiederbeleben

Miley Cyrus wurde als Hannah Montana in jungen Jahren weltberühmt. 2011 endete die Disney-Sendung und Miley schlug eine erfolgreiche Musikkarriere ein. Jetzt, neun Jahre später, könnte sich die Sängerin tatsächlich ein Comeback ihrer früheren Disney-Figur vorstellen.

In der Radiosendung „Carolina With Greg T In The Morning“ erzählte Miley jetzt, dass sie sich von einem ganz bestimmten Gegenstand vom Hannah Monatana-Set nie getrennt hat: die blonde Perücke. Sie erzählte: „Weißt du was, ehrlich gesagt, versuche ich ständig, die Perücke aufzusetzen. Sie ist gerade eingelagert und verstaubt, aber ich bin bereit, sie wieder auszupacken.“

Miley geht sogar noch einen Schritt weiter und meinte: „Hoffentlich führe ich dabei Regie.“

Foto: (c) Sony Music